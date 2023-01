La Porta Rossa 3 | quante puntate sono? Le anticipazioni della terza stagione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Torna stasera in tv la serie soprannaturale di Rai 2 che vede come protagonista Lino Guanciale “nei panni” del commissario di Polizia Leonardo Cagliostro. A distanza di quattro anni infatti dall’ultima stagione torna in prima serata la serie La3 che ci porterà (forse) a concludere le vicende dell’intrigata trama, tra vecchie conoscenze e nuovi personaggi. Ma cosa vedremo in questa nuova stagione? Quale sarà il destino di Cagliostro? Riuscirà a varcare la? Ecco dunque tutte le. Lae quando va in onda L’appuntamento con il terzo capitolo de La3 è fissato ogni mercoledì in prima serata su Rai 2. La ...