L’A P Libertà batte anche l’Ariano e vola in classifica

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPrestazione opaca, la prima gara al rientro dalle festività natalizie, alcune assenze importanti: nonostante ciò, l’A.P.la Pall.Ariano con il risultato di 76-68 e mette una seria ipoteca sul primo posto del Girone B del campionato di Prima Divisione. Sesta vittoria in sei gare disputate per i biancoblu che chiudono il girone d’andata a punteggio pieno, con il primato ina +6 dalle inseguitrici. Gara sempre equilibrata, nonostante le premesse fossero altre vista la penultima posizione inoccupata dagli ospiti. Il primo quarto si chiude sul 19-16, con una buona partenza firmata dal duo Morgillo–Staiano che piazzano un parziale di 10-2, salvo poi vedere il rientro degli arianesi grazie ad un Corsano molto ispirato. Il secondo quarto continua sulla stessa ...

