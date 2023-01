(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Lasulla prestazione energetica nell’edilizia è un pacchetto di norme proposto dall’Unioneper incoraggiare la ristrutturazione degli edifici esistenti e la costruzione di nuovi edifici ad alta efficienza energetica. L’obiettivo è quello di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 del parco immobiliare dei 27 Stati membri. Il testo è stato presentato dalla Commissioneil 15 dicembre 2021 e sta attualmente attraversando il suo iter di approvazione. Nonostante la proposta iniziale dell’esecutivo Ue prevedeva target specifici di miglioramento delle classi energetiche per gli edifici pubblici e privati, alcuni governi, tra cui Italia e Polonia, hanno cercato di mitigare questi obiettivi. L’iter di approvazione è ancora in corso e sarà interessante vedere come si svilupperanno le cose e chi sarà chiamato ...

QuiFinanza

L'Italia sarà inoltre tra i primi paesi dell'Ue ad attuare lacondizionalità sociale della Pac per garantire sicurezza sul lavoro e contrastare lo sfruttamento. Ancesulla prestazione ...Sono queste le prossime due tappe previste dallaeuropea per l' efficientamento ... dal cappotto termico interno o esterno, alla sostituzione degli infissi, passando per unacaldaia a ... La nuova direttiva “green” europea che obbliga a ristrutturare casa “Sono molto emozionato per questo incarico. Da giovanissimo nelle vesti di volontario, entrai a far parte di questa associazione ed ora mi trovo alla sua guida” ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) – VOLONTARIATO: ROSARIO VALASTRO E’ IL NUOVO PRESIDENTE DELLA CRI DOPO LE DIMISSIONI DI FRANCESCO ROCCA, CANDIDATO A ...