La Nato teme che ci copi | bomba dell' esperto | così Putin ci sta fregando

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Sulle prospettivea guerra russo-ucraina, abbiamo intervistato il capitano in congedo Vincenzo Meleca, già comandante carrista nell'Esercito Italiano, su tank Leopard.di tattica, è autore di libri di argomento militare e storico, fra cui "I carri armati poco conosciuti del Regio Esercito" (2015) e "I raccontie navi morte" (2020). Capitano Meleca, siamo a quasi un anno di guerra fra Russia e Ucraina. Si aspettava che un conflittolungo? «No, non mi sarei mai aspettato che la guerra potesse durare fino a questo punto. Nessuno in realtà se lo aspettava, sia riguardo alla capacità ucraina di resistere, sia di attuare controffensive. Al massimo, nei primi tempi del conflitto, ero convinto che Kiev avrebbero potuto opporre resistenza in una ristretta fascia del fronte. Il vento è cambiato grazie ...