La ministra tedesca a Kharkiv | un segnale per Putin?

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ladegli Esteri, Annalena Baerbock, ha visitato oggi la città di, nell'est dell'Ucraina. Lo riporta l'agenzia di stampaDpa, precisando che Baerbock era accompagnata dall'omologo ucraino, Dmytro Kuleba, e dall'ambasciatore ucraino in Germania, Oleksii Makeiv. "Voglio soprattutto ascoltare gli abitanti, così duramente colpiti dalla guerra in questo inverno molto freddo, con le temperature che scendono di notte a -15 gradi", ha detto Baerbock. Laha quindi rimarcato che tutta l'Ucraina, "daa Kherson a Kiev", deve sapere che "può contare sulla nostra solidarietà e sul nostro sostegno". La visita arriva dopo la decisione della Germania di inviare all'Ucraina i veicoli corazzati Marder, mentre al momento è stato escluso l'invio di carri ...

