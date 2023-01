La mamma finlandese torna a parlare | “Se c’è qualcosa che non va | io non tengo la bocca chiusa Spero che il sistema scolastico italiano migliori”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La vicenda della famiglia, innamorata della Sicilia, che aveva deciso di trasferirsi a Siracusa, salvo poi abbandonare la città per via dicarente, continua a far discutere. Sull’argomento interviene anche il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.nuovamente aElin Mattsson, la pittriceal centro delle attenzioni della stampa nazionale. L'articolo .