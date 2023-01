La Libia continuerà ad avere due governi o è tempo di un esecutivo unificato?

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Dopo quasi dodici anni dal rovesciamento del colonnello Muammar Gheddafi, lacontinua a vivere una profonda instabilità politica e militare. Attualmente il Paese nordafricano, ricco di risorse petrolifere, è diviso tra due amministrazioni parallele. Da un lato, il Governo di Unità Nazionale (GNU) di Abdel Hamid Al-Dabaiba con sede a Tripoli, dall’altro, il Governo riconosciuto dal parlamento, la Camera dei Rappresentanti (HoR), guidato da Fathi Bashagha. Lo stallo politico tra i due esecutivi rivali prosegue da quasi un anno, ma oggi ci sono segnali che lasciano ben sperare per unaunificata. Dal punto di vista militare, proseguono gli sforzi tra le leaderships dell’esercito occidentale ed orientale per l’unificazione dell’establishment militare. Contrariamente alle loro controparti politiche, sotto la guida della Commissione militare ...

