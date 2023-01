La libertà ha un costo L’Occidente è disposto a pagarlo? De Tomaso legge Parsi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La protervia delle dittature non conosce pause, anzi. La penetrazione delle idee assassine riprende vigore. L’intolleranza verso gli avversari arruola nuovi soldati. Non è una bella stagione, in tutto il mondo, per lae la democrazia, sempre più insidiate e assediate dai nostalgici, e/o dai neofiti, dell’autoritarismo e del totalitarismo. La vicenda dell’assalto a Brasilia da parte dei rivoltosi ostili al presidente Lula da poco reinsediato, rappresenta, in ordine di tempo, l’ultima sfida al vivere civile e alla tolleranza umana. A quando, sulla Terra, il prossimo agguato alle istituzioni democratiche, cioè a quella convivenza pacifica che consente di regolare i conflitti con il dialogo, non già con le armi? Eppure, nonostante tutto, nonostante i continui soprusi in atto, da lustri, ai danni di diverse democrazie, l’arendtiana “banalità del male”, che si ...