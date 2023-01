La lavagna genetica

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Nell’articolo di ieri ho fugacemente accennato a certe regioni del nostro genoma che non codificano attualmente per proteine, affermando che la dizione “Dna spazzatura” originariamente utilizzata per riferirsi a tali regioni fu a suo tempo avventata. La vulgata e i libri di testo vorrebbero che il termine "Dna spazzatura" sia stato coniato nel 1972 da Susumu Ohno come parte di un suo irrintracciabile lavoro sul ruolo della duplicazione genica e genomica. In realtà, una definizione rinvenibile in letteratura scientifica occorse ben prima e proprio 60 anni fa, in un articolo di Ehret e De Haller, dove si scrive testualmente: “Sebbene le prove attuali rendano plausibile l'idea che tutto il materiale genetico sia Dna (con la possibile eccezione dei virus a Rna), non ne consegue che tutto il Dna sia materiale genetico competente (da cui Dna ‘spazzatura’)” Il termine quasi ...