La Juventus non si ferma più!

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) di Alberto Sigona. Sino a pochi mesi fa era l’eventualità meno contemplata, era l’ipotesi meno inclusa tra il novero delle probabilità. Le possibilità che si accordavano allariguardo la rincorsa per il Titolo si smarrivano fra prestazioni indecenti ed imbarazzanti, per una crisi d’identità che pareva in procinto di cancellare lo status di una

Tutto Juve

Milan Skriniar sempre più lontano dall'Inter e lapuò far festa: arriva il colpaccio in difesa per i bianconeriI tifosi dell'Inter si sono schierati in maniera netta: Milan Skriniarsi tocca. Il popolo nerazzurro, prima a Monza, quindi a ...Commenta per primo L' Inter si prendesenza fatica i quarti di finale di Coppa Italia a San Siro, dove stasera gioca il Milan contro ... mentre laprepara la rimonta agli azzurri. Nella ... IL "VENTO DEL SUD" SPAVENTA LA JUVENTUS: NON RIPROVATECI L'operazione per portarlo nella Capitale presenta qualche nodo: dall'ingaggio di 3 milioni all'eventuale riscatto. L'ingaggio fino a giugno verrebbe pagato a metà con la Juventus, nel 2023-24 invece ...Venerdì sera allo stadio Diego Armando Maradona la Juventus, forte delle otto vittorie consecutive che le hanno permesso di risalire in classifica, affronterà la capolista Napoli in una sfida Scudetto ...