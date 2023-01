Vanity Fair Italia

Le unghie a stiletto corte sono la tendenza unghie del 2023. Ecco come farle e le più bellealle quali ispirarsi Se nel mondo del make - up la voglia di giocare con i colori con ...micro...Minicon punte dorate Cascata di glitter su base rosa neutro Glitter mania Unghie inverno 2023: frostyLe unghie invernali 2023 si colorano di accenti frosty chic con glitter ... La French manicure glitter di Chiara Ferragni è diventata già virale Glazed nails, move aside. Nicola Peltz Beckham is introducing a new nail trend dubbed a ‘blizzard’ manicure – and it’s a perfect look for winter ...Mrs Peltz Beckham wore the nail art to her recent 28th birthday celebrations, which just so happened to take place at a spa – birthday goals, if you ask me. They're the perfect in-between of a bright ...