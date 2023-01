La folle corsa a renderci lo smartphone utilizzabile anche nei cieli

Leggi su panorama

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Apple chiama, Android risponde. E allarga l’orizzonte verso la conquista deida parte degli. Sulla scia della novità SOS emergenze lanciata su iPhone 14, nei giorni scorsi Qualcomm ha presentato al Ces di Las Vegas una tecnologia che consentirà ai telefoni con il robottino verde di aggiungere una funzionalità per il soccorso in caso di incidenti grazie alla comunicazione satellitare. Quella che ognuno di noi spera di non dover mai utilizzare, è in realtà un’addizione importante perché in grado di salvare la vita. Come successo a inizio dicembre a un uomo rimasto bloccato con la sua automobile a Kotzebue, remota area nord-occidentale dell’Alaska, che in assenza di reti cellulari e connessioni Wi-Fi è stato soccorso grazie al messaggio inviato all’Emergency Response Center di Apple, che a sua volta ha allertato la squadra intervenuta per ...