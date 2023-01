La fiction Rai su Carlo Alberto Dalla Chiesa è un doveroso omaggio a un servitore dello Stato

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Sebatte “Il grande fratello” vuol dire che non tutto è perduto. I primi due episodi della serie su Rai Uno “Il nostro Generale” andati in onda lunedì sera hanno avuto 4 milioni di telespettatori contro i 2,6 del GF (altri due episodi ieri sera, e ancora due lunedì e due martedì prossimi), il che non era affatto scontato in questo tempo senza memoria – parliamo di fatti di cinquant’anni fa anche se a molti di noi sembra l’altro ieri – in questo Paese nel quale gli eroi non sono quasi mai giovani e belli e poi non ci va tanto di rimestare nelle italiche pagine scure. Eppure accade che la Rai mandi sulla prima Rete questa produzione Rai/Stand by me, appunto, “Il nostro Generale”, sulla figura del generaleimpegnato nei suoi anni torinesi a ...