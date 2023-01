La discesa sugli sci si trasforma in un incubo | cadute a raffica e incidenti sfiorati a Ischgl La località austriaca è famosa per gli après-ski

Il Fatto Quotidiano

... rendendosi finalmente conto che un'epoca è finita anche seschermi della narrazione ... Il declino che si esprime in tutto questo è evidente dalla risposta allain campo della Russia: l'...In leggeraanche le terapie intensive - 6,3% "Quarta settimana con il segno meno per la curva dei ...2 settimane saranno determinanti per capire quali potrebbero essere le ricadute... La discesa sugli sci si trasforma in un incubo: cadute a raffica e incidenti sfiorati a Ischgl L'inflazione dell'ultimo mese trascorso resa nota anche in Italia. Confermata la tendenza dei principali paesi Ue verso la discesa ...Il militare stava svolgendo un addestramento in compagnia di altri due colleghi. Ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano. Un carabiniere travolto da una valanga in Val Gardena è r ...