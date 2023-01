La Croazia si arrende ai rincari dell' euro | lamentele e prezzi da capogiro

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Una storia tristemente nota agli Italiani. E alle loro tasche. L', l'eden santificato dalla sinistra, miete un'altra vittima. Nel giro di ventiquattr'ore, con l'ingresso il 1 gennaio nella grande famigliaa moneta unica, iinhanno toccato picchi del venti per cento per gli alimenti e di oltre il settanta per centro per i servizi. Il governo di Zagabria accusa i commercianti di aver introdotto aumenti ingiustificati e minaccia contromisure. Vi ricorda qualcosa? Sembra una sorta di remake di un film'orrore girato venti anni fa in Italia. Come ricorda questo pomeriggio l'agenzia di stampa Agi, fino al 31 dicembre 2022, un caffè in un bar croato costava otto kune. Il giorno dopo, il prezzo avrebbe dovuto assestarsi su une nove centesimi, secondo il ...

