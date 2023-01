La città di Gabii nuovo polo turistico e ambientale | c’è l’ok del Campidoglio

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma – “Con il voto unanime dell’Assemblea Capitolina è stata approvata la delibera per il rilancio e la riqualificazione del Area Archeologica dell’Anticadi, un’area finora mai valorizzata situata sull’antica via Prenestina, tra il VI Municipio e i comuni limitrofi. L’idea è quella di sfruttare le risorse del Pnrr in modo da renderla una risorsa artistico-archeologica paragonabile ad Ostia antica, un’attrazione turistica di portata mondiale. I territori periferici sarebbero così potenziati e diventerebbero attrattivi dal punto di vista”. Ad annunciarlo è Mariano Angelucci, presidente della Commissione Turismo in. “Questo è il frutto di un lavoro straordinario che abbiamo portato avanti in questi mesi, su sollecitazione delle associazioni e dei comitati del territorio, con le ...