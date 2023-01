La caduta di Soledar e l’apporto della Wagner | la situazione nel fronte del Donbass

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)viene considerata dai russi oramai una città nelle proprie mani. Da giorni del resto anche gli stessi ucraini hanno iniziato ad ammettere che in questa località laè molto delicata. A spiegare e rivendicare i successi di Mosca nelle ultime ore però non sono stati uomini del ministeroDifesa. Al contrario, a InsideOver.

InsideOver

Lo stesso portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ore dopo l'annuncio di Prigozhin, ha precisato che non bisognava "affrettarsi" a dichiararee che è necessario aspettare un annuncio ...... che sta guidando la lotta dell'Ucraina il mantenimento didi fronte ad un massiccio assalto di truppe russe e mercenari wagneriani. . . . Ha descritto un campo di battaglia dinamico, dove ... La caduta di Soledar e l'apporto della Wagner: la situazione nel ... (Adnkronos) - Una fotografia di Evgheny Prigozhin in tenuta mimetica e circondato dai suoi uomini, in un tunnel all'interno delle miniere di sale di Soledar, ...Kiev smentisce Mosca. Sulla città contesa da settimana continuano i bombardamenti dell'aviazione russa. Approvato in Senato il decreto Ucraina. Prorogato il sostegno militare all'Ucraina fino al dicem ...