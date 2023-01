L elettorale | ' Voto dove vivo' | domani presentazione proposta di legge Pd

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma, 11 gen. (Adnkronos) -, alle ore 12, presso la sala stampa della Camera sarà presentata da Marianna Madia ladidel Gruppo Pd che disciplina l'esercizio del diritto diin un Comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. Ladidiai fuori sede, firmata da tutto il Gruppo Pd è stata presentata al Senato da Andrea Giorgis. Nel corso della conferenza stampa interverranno i rappresentanti del Comitato promotore '' e altri parlamentari.

La Svolta

