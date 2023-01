Kvaratskhelia a colloquio con Spalletti | la decisione del tecnico

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) In attesa di Napoli-Juventus l’attaccante Khvichapotrebbe avere uncon ilLuciano. L’attaccante del Napoli Khvichapotrebbe avere a breve … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

CalcioNapoli1926.it

C'èche da troppo tempo è fuori forma. Ha avuto dei problemi e ad un certo punto lo ... Bisogna ripartire attraverso unmolto attento e meticoloso sui dettagli e i particolari ...Rinnovo, incontro col Napoli E allora come raccontato da Sky Sport c'è già stato il contatto per il rinnovo con una cena Giuntoli -: CalcioNapoli24.it è stato ... Spalletti, colloquio con Kvaratskhelia: la rassicurazione del tecnico. I dettagli In attesa di Napoli-Juventus l'attaccante Khvicha Kvaratskhelia potrebbe avere un colloquio con il tecnico Luciano Spalletti ...