L'Ucraina può vincere la guerra quest'anno con i missili a lungo raggio dall'Occidente. Lo dichiara la presidenza ucraina, assicurando chenon attaccherà il territorio russo se l'Occidente gli fornirà questo tipo di armi.... e non si trova nelle miniere di Soledar", sosteneva. In risposta, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che la Russia "non ha fretta" a dichiarare laa Soledar. "... Kiev, vittoria entro l'anno con i missili a lungo raggio - Ultima Ora KIEV, 11 GEN - L'Ucraina può vincere la guerra quest'anno con i missili a lungo raggio dall'Occidente. Lo dichiara la presidenza ucraina, assicurando che Kiev non attaccherà il territorio russo se l'O ..."Le unità di Wagner hanno preso il controllo dell'intero territorio di Soledar", ha detto Prigozhin in un messaggio audio.