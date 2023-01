Agenzia ANSA

"Icombattimenti continuano a Soledar", ha dichiarato Maliar, aggiungendo che i russi hanno "cercato di sfondare la difesa ucraina" e "catturare completamente la città, ma senza successo". ...Secondo l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) il gruppo Wagner ha probabilmente bisogno di nuove forze a causa delle sueperdite nella guerra contro, in particolare di ex ... Kiev, 'pesanti combattimenti' a Soledar, nessuna svolta russa - Europa Kiev, 11 gen. (Adnkronos) - La viceministra della Difesa ucraina Hanna Maliar ha affermato che le forze russe stanno tentando senza successo di sfondare le linee difensive ucraine per ..."Pesanti combattimenti" sono in corso tra le forze ucraine e russe a Soledar, ma non c'è stata alcuna svolta in favore di Mosca sulla città. (ANSA) ...