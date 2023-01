Kena Mobile | scopri come avere 180 Giga a 6 | 99

Punto Informatico

Oggi vediamo come ottenere fino a 180 Giga di traffico internet con l'offerta dia meno di 7 euro al mese. Il meccanismo che aggiunge alla tariffa da 130 Giga ben 50GB di internet al mese è davvero molto semplice. Basterà infatti attivare il servizio di Ricarica ...Finita la promo natalizia di 100 GB gratis per 30 giorni,propone offerte coi fiocchi per i nuovi clienti fino al 24 gennaio 2023 . Lo sconto suDati 300 è stato nuovamente prorogato; quindi, anziché 13,99 euro al mese, i nuovi clienti che ... Kena Mobile, ecco le offerte coi fiocchi per i nuovi clienti Kena Mobile ti offre fino a 180 Giga di internet a meno di 7 euro al mese, ecco come richiedere la PROMO low-cost del momento ...Oggi vediamo come attivare la promo di Kena con 180GB di internet a meno di 7 euro al mese, il tutto con costo di attivazione GRATIS ...