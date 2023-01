Kate Middleton e quel no al principe William al primo Natale insieme

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)e ilfiniscono spesso al centro dei riflettori. D’altronde come ci hanno insegnato Harry e Meghan nel loro documentario, essere un membro della royal family è anche tutto questo. Proprio in questi giorni è infatti tornato a galla un fatto del passato, di‘no’ didetto ain … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

, Catherine Elizabeth, meglio conosciuta con il nome di, ieri, 9 gennaio ha compiuto 41 anni (è nata il 9 gennaio 1982 a Reading, nel Regno Unito). Moglie del principe ...Nel libro autobiografico Spare , il principe Harry oltre a varie dichiarazioni forti sul padre Re Carlo , il fratello ed erede al trono William (risse comprese), la cognatae ...Sono gli SMS che in tanti speravano, un giorno, di poter leggere e che ora il principe Harry non si fa scrupolo di rivelare ai suoi lettori. Messaggi… Leggi ...Meghan Markle sarebbe letteralmente crollata in lacrime dopo uno sfiancante confronto con Kate Middleton. Ecco cosa sarebbe successo.