Kate Middleton e Meghan Markle | nel libro del principe Harry i messaggi che rivelano l' ostilità tra loro

Leggi Anche Harry, esce il libro 'Spare' e la royal family prepara la sala operativa I messaggi trae Meghan Markle sono così diventati di dominio pubblico, confermando tra l'altro la lite tra cognate avvenuta in occasione delle nozze dei Duchi di Sussex, di cui si vociferava da tempo.Ma anche critiche aspre al fratello William e a. Il principe Harry e il memoir: tutto quello che c'è da sapere X Leggi anche › Tutto tace a Buckingham Palace. Il silenzio a ... Harry, nel libro Spare spuntano le chat private tra Meghan e Kate Middleton prima delle nozze: «Ecco come andò ... Che tra Kate e Meghan non corresse affatto buon sangue è sempre stata cosa nota. Anche prima della fuga dei duchi di Sussex in America, la stampa britannica raccontava spesso di freddezza (se non vera ...Finito il conto alla rovescia per l'attesissimo libro del Principe Harry dal titolo Spare - Il minore. Per settimane la biografia è stata svelata con alcuni brevi frammenti che ne ...