Juventus | recuperato Bremer per il Napoli

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Stando a quanto afferma Sky Sport, laper la gara contro ilrecupererà Gleison. Il difensore brasiliano ha saltato il match contro l’Udinese a causa di un affaticamento. Adessosarà nuovamente a disposizione di Allegri. Mentre per rivedere gli altri infortunati come Vlahovic e Pogba bisognerà attendere ancora un po’ di tempo. I due giocatori, ancora infortunati, si sono allenati quest’oggi con laNextgen, seconda squadra bianconera che milita in Serie C. Al Maradona,potrebbe partire titolare nella difesa di Massimiliano Allegri al fianco di Alex Sandro e Danilo formando, così, una difesa tutta brasiliana. Resta in dubbio la presenza di Rugani che potrebbe insidiare il terzetto difensivo sopracitato. L’anno scorso, quando ...

Fantacalcio ®

L'allenatore del Napoli può contare su Kim che si è allenato normalmente ed è, al suo ... Lainvece schiererà un 3 - 5 - 1 - 1 con SZCZESNY, ALEX SANDRO, BREMER, DANILO, KOSTIC, ......), Di Maria, Pogba e Vlahovic. 'Tutti i campioni non so se avranno lo spirito di sacrificio giusto per farlo', ha chiosato Capuano. Per quanto riguarda la gara di venerdì Napoli -,... Juventus, Bremer ha recuperato: le ultime in vista del Napoli Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano, è intervenuto a Radio Marte. «Come sta Kvaratskhelia In crescita, sta ritrovando la condizione, non è il caso di fare drammi, è stato fermo ed ha avuto un fas ...14:32 - BREMER RECUPERATO - Gleison Bremer ha recuperato dall'affaticamento accusato prima della gara contro l'Udinese e sarà regolarmente a disposizione della Juventus per ...