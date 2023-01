Juventus | Allegri ritrova Bremer in vista del Napoli Countdown per il ritorno di Pogba e Vlahovic

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Indella grande sfida di venerdì sera al Maradona contro il, laha sostenuto una seduta di allenamento mattutina presso la Continassa. Gli uomini guidati da Massimilianosi sono focalizzati su delle esercitazioni tecniche per reparti e sulla fase di costruzione, poi sullo sviluppo della manovra di gioco; al termine della giornata una partitella. Il tecnico bianconero può sorridere a pochi giorni dal big-match poiché riavrà a disposizione Gleison, che potrebbe essere inserito nella formazione titolare, per la quale sarà decisiva la seduta di rifinitura di domani. Per quanto riguarda gli infortunati, invece, Paule Dusanstanno proseguendo il loro recupero e anche oggi hanno svolto parte dell’allenamento con alcuni ...

TORINO - Guardando la classifica, laè più serena. Ma la rincorsa deve continuare. E venerdì a Napoli c'è la madre di tutte le ... a denotare l'exploit dei bianconeri di Maxche - ...L'attaccante serbo in mattinata si è allenato parzialmente con i compagni, come programmato dallo staff medico e da. Non si può ancora ipotizzare quando rientrerà, solo i prossimi test sul campo daranno dei responsi e bisogna tenere conto del necessario periodo di riatletizzazione. La pubalgia terrà ... Napoli-Juventus, la probabile formazione di Allegri Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: "Dato il recupero in classifica eccezionale, è normale che la Juventus consideri la possibilità di uno sforzo sul mercato pe ...Napoli-Juventus è alle porte e il tecnico Massimiliano Allegri dovrà far conto delle varie pedine ferme ai box, come Cuadrado: su ...