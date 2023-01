Juve Women | non solo il colpo Belotto | il punto tra cessioni e ricambio generazionale

La Juventusè particolarmente attiva sul mercato in questa sessione di gennaio. Con la testa proiettata ... Laè arrivata prima degli altri club, strappandola alla concorrenza di Real Madrid e ...Presenti anche Stefano Braghin, head of Juventus, ed Evelina Christillin, componente del ... ma anche personalità del mondo del calcio e delle Istituzioni: l'ex capitano dellaClaudio ...Joao Felix signed a new deal with Atletico Madrid before joining Chelsea today.The Portugal international's move to Chelsea was announced this morning.Felix ...Juventus Women, sei baby in stage con la Nazionale Under 19. Selena Mazzantini ha diramato le convocazioni Selena Mazzantini, ct della Nazionale Under 19 femminile, ha diramato l’elenco delle convocat ...