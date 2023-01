Juve-Napoli Primavera | parla Montero VIDEO

Tuttosport

Sul giocatore è già bagarre traNellaDi Maria dovrebbe recuperare ed agire al fianco di Milik in attacco. A centocampo in ... Queste le probabili formazioni:(4 - 3 - 3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; ... Napoli-Juventus, la probabile formazione di Allegri Secondo quanto riportato da Romeo Agresti di Goal, Bremer ha completamente recuperato dal problema muscolare che lo aveva costretto a saltare la gara casalinga contro l’ Udinese. Il difensore brasilia ...Il Questore di Torino ha emesso 30 provvedimenti Daspo, da uno a cinque anni, con otto obblighi di firma, nei confronti degli appartenenti dei gruppi ultras della Juventus. Si tratta degli ex Drughi, ...