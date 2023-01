Juve | Cagni | «Il Napoli ha dei vantaggi rispetto ai bianconeri»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Le parole di Luigisu: «Ilsa che lantus si chiude molto bene e fino ad ora ha preso pochi gol» Luigiè intervenuto in esclusiva antusnews24.com. Di seguito le sue parole. Dopo le otto vittorie consecutive senza subire gol, il: che partita si aspetta venerdì?«Ilè chiaro che è la squadra più forte e ha l’organico più forte di tutti, su questo non ci sono dubbi. Ma ilsa che lantus si chiude molto bene e fino ad ora ha preso pochi gol. Non potrà fare la stessa partita che ha fatto con l’Inter, in cui arrivava ai 30 metri bene e poi non concludeva mai. Dovrà cambiare assolutamente il modo di giocare». Basterà la ...