Juve | anche Vlahovic ritrova il campo | allenamento con la Next Gen insieme a Pogba

Corriere dello Sport

VLAHOVIC L'ultima partita di Vlahovic nellarisale al 21 ottobre. Poi l'attaccante si è fermato per un'infiammazione pubalgica che lo ha condizionatoal mondiale in Qatar. Da quando è ...Dopo aver trascorsola notte nella terapia intensiva della Clinica Navarra , le condizioni di Alice Campello ... Un annuncio incoraggiante che lo stesso calciatore, exe Chelsea oggi all'... Napoli, pienone anche con la Juve: numeri da record al Maradona A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicola Zanini, ex calciatore, tra le tante, di Juve e Napoli ed attuale allenatore del Sona: Esperienza al Sona "L ...Per me è un onore essere qui”. Voglio dare il massimo anche qui, so che ho Di Lorenzo sulla mia fascia, il terzino più forte d’Italia, ma qui posso imparare tanto e… Leggi ...