Joao Felix al Chelsea

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) – Dopo settimane di rumors, oggi è arrivata l’ufficialità del trasferimento didall’Atletico Madrid al. Il portoghese è un nuovo giocatore dei Blues, l’annuncio è arrivato tramite i canali social del club inglese: “L’artista è arrivato. Benvenuto al!”. L’affare tra i Colchoneros e i Blues si è concretizzato sulla base di un prestito oneroso per sei mesi, di circa 11 milioni di euro. Ilinoltre pagherà al calciatore un ingaggio di circa 6 milioni di euro da qui a giugno.ha parlato così al sito ufficiale del club inglese: “Ilè uno dei top club mondiali. Spero di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Sono molto felice di essere ...

Decisiva la rottura con Simeone all'Atletico Finisce la telenovela legata all'attaccante portoghese, passato nelle ultime ore al Chelsea. Dopo gli screzi con il suo, ormai, ex allenatore ... Joao Felix verso il Chelsea: per sostituirlo l'Atletico pensa a Depay Roma, 11 gen. - (Adnkronos) - Dopo settimane di rumors, oggi è arrivata l'ufficialità del trasferimento di Joao Felix dall'Atletico Madrid ...L'ultimo è Joao Felix: il Chelsea di Graham Potter ha una formazione da (quasi) 600 milioni È scatenato il Chelsea sul mercato: dopo David Datro Fofana, Andrey Santos e Benoit Badiashile, i Blues hann ...