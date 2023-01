Joao Felix al Chelsea | è ufficiale | prestito oneroso di 10 milioni

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Finisce la telenovela legata all’attaccante portoghese, passato nelle ultime ore al. Dopo gli screzi con il suo, ormai, ex allenatore all’Atletico Madrid Diego Simeone, adesso può tornare a sorridere.è passato nelle ultime ore alinfino a fine stagione. L’operazione, stando a quanto rivela la stampa inglese, si è conclusa con unintorno ai 10di sterline anche se ancora non è chiara se c’è la possibilità di acquisto da parte dei Blues. Si apprende inoltre che la squadra londinese coprirà parte dell’ingaggio del giocatore con una cifra che oscilla dai 5 ai 6di euro.si è ...

Possibile un ritorno al Barcellona ma soprattutto l'approdo all' Atletico Madrid che deve rimpiazzarePer buona pace del Chelsea , consolatosi però con l'arrivo didall'Atletico Madrid. PACE SIGLATA - Fernandez, giunto in terra lusitana lo scorso luglio dal River Plate, resterà quindi al ... Joao Felix verso il Chelsea: per sostituirlo l'Atletico pensa a Depay Chelsea, da Lukaku a Shevchenko: trasferirsi a Stamford Bridge per un attaccante significa rischiare grosso L'arrivo di Joao Felix a Londra (LEGGI QUI I DETTAGLI) è solo l'ultimo di una lunghissima se ...