Jeep | al via ordini gamma Avenger disponibile in 4 versioni

MotoriSuMotori

Per il futuro, oltre all'Avenger 4x4,prevede altri tre Suv completamente elettrici in Nord America e in Europa che arriveranno entro la fine del 2025, dal 2030 poi le vendite del marchio...Le quattro versioni della Suv si diversificano perdelle dotazioni previste di serie: si parte dallaAvenger (Full Electric) con fari full Led, cerchi neri da 16' (che non dovrebbero essere ... Jeep Avenger: al via gli ordini per l’intera gamma Da oggi è possibile ordinare Jeep Avenger, il primo SUV 100% elettrico del brand, in Italia anche con motorizzazione turbo benzina 1.2 da 100 CV.E' tempo di mobilità elettrica anche per Jeep, che ha dato vita alla nuova Jeep Avenger basandosi sulla piattaforma e-CMP del Gruppo Stellantis; declinata anche in una versione a benzina spinta da un ...