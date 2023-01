Jeep | al via ordini gamma Avenger disponibile in 4 versioni

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) TORINO (ITALPRESS) – Arriverà nei saloni dei concessionari tra qualche settimana con consegne previste per il secondo trimestre dell’anno. Sulla scia del successo della “1st Edition”, la versione di lancio completamente equipaggiata che ha ricevuto oltre 10.000 prenotazioni online, è ora possibile ordinare l’intera. Sviluppato sulla piattaforma Stla Small che condivide con Peugeot 2008, Opel Mokka e DS 3 Crossback, verrà prodotto in Polonia nello storico stabilimento ex Fiat di Tychy e sarà venduta anche in Giappone e Corea del Sud. L’è in vendita a 23.300 euro nella versione benzina nell’allestimento Longitude. Spinta da 1.2 benzina abbinato a un cambio meccanico, questa versione è a trazione anteriore con emissioni di CO2 nel ciclo misto pari a 126 g/km, con un consumo nel ciclo misto di ...

MotoriSuMotori

Le quattro versioni della Suv si diversificano perdelle dotazioni previste di serie: si parte dallaAvenger (Full Electric) con fari full Led, cerchi neri da 16' (che non dovrebbero essere ...Per il futuro, oltre all'Avenger 4×4,prevede altri tre Suv completamente elettrici in Nord America e in Europa che arriveranno entro la fine del 2025, dal 2030 poi le vendite del marchio... Jeep Avenger: al via gli ordini per l’intera gamma E' tempo di mobilità elettrica anche per Jeep, che ha dato vita alla nuova Jeep Avenger basandosi sulla piattaforma e-CMP del Gruppo Stellantis; declinata anche in una versione a benzina spinta da un ...Jeep Avenger: il nuovo B-SUV a Stelle e Strisce sbarca in Italia con due motorizzazione e quattro allestimenti. Al via gli ordini ...