Jaguar I-Pace - Ecco come cambia nel nuovo model year

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Lapresenta un aggiornamento della I-, prima elettrica nella storia del marchio. Presente sul mercato dal 2018 e nominata auto dell'anno nel 2019, la crossover è stata ora aggiornata nello stile e nelle possibilità di personalizzazione per rimanere al passo con i tempi. Nel, che la Casa indicaMY 2024, la I-già configurabile sul sito ufficiale italiano con prezzi a partire da 96.400 euro. Powertrain invariato. Il powertrain è rimasto invariato: la batteria da 90 kWh consente di percorrere 470 km nel ciclo Wltp e la ricarica può avvenire dai sistemi rapidi a 100 kW e dalla wallbox da 11 kW: quest'ultima consente di recuperare fino a 53 km di autonomia in 60 minuti. I due motori elettrici erogano in totale 400 CV e 696 Nm, così da ...

Ciociaria24

I -è un SUV elettrico dalla forte personalità. In questo sull'ultimo upgrade , tecnologico e tecnico, lo Sport Utility Vehicle a zero emissioni, riesce a percorrere fino a 470 km nel ...Da quandoI -è stata lanciata nel 2018 , una lunga serie di nuovi concorrenti ha preso d'assalto il mercato delle elettriche. Per conservare un posto al sole, urgeva aggiornamento . Detto, fatto. ... Jaguar F-PACE: Fino al 31 Dicembre 2022 tua con Leasing JUMP+ Cambia la super elettrica Jaguar: fino a 470 km (ciclo WLTP) con una ricarica completa e fino a 53 km di autonomia all’ora (ciclo WLTP) con una wall box da 11 kW a corrente alternata e alimentazione t ...Una serie di aggiornamenti che la rendono più tecnologica e raffinata, la nuova Jaguar I-Pace percorre fino a 470 km nel ciclo WLTP. Jaguar I-Pace è un SUV elettrico dalla forte personalità. In questo ...