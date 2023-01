Italia’s Got Talent sbarca su Disney+ | record europeo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Incredibile novità perGot. Lo show sbarcherà su Disney +. Sarà il primo Gotin Europa ad arrivare su una piattaforma streaming. Scopriamo tutti i dettagli. Abbonati subito ae non perdere l’appuntamento conGotL’annuncio: “Sono entusiasta per un format consolidato e amato”ha annunciato oggi che la prossima edizione diGotsbarcherà sulla piattaforma streaming in Italia. Ilshow di successo, prodotto da Fremantle Italia, sarà una produzione originale. Adattato in 72 Paesi, è il format di maggior successo al mondo tanto da guadagnarsi il titolo di “World Guinness” come “Most Popular ...

Un altro trasloco perTalent e i suoi aspiranti vincitori. Chi conosce il programma sa bene che una volta era in mano a Mediaset e Canale5 fino a quando non si optò per un passaggio a Sky dove il talent show è ...Disney Plus ha annunciato che la prossima stagione diTalent sarà trasmessa insulla loro piattaforma streaming. Il talent show di successo, prodotto da Fremantle, rappresenterà dunque un'altra opportunità per la piattaforma di ... Italia's Got Talent: lo show di Fremantle Italia diventa un'esclusiva ...