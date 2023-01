Italia' s Got Talent sbarca dalla prossima edizione su Disney+

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)ha annunciato oggi che ladi’s Gotsbarcherà sulla piattaforma streaming in. Ilshow di successo, prodotto da Fremantle, sarà una produzione originale.Adattato in 72 paesi, è il format di maggior successo al mondo tanto da guadagnarsi il titolo di “World Guinness Record” come “Most Popular/Reality Show”. Creato nel 2006, ha raggiunto complessivamente oltre 1 miliardo di spettatori a livello globale ed è attualmente in onda in 33 paesi con ottimi risultati di ascolto. L’na sarà il primo Gotin Europa a...

Nerdmovieproductions

... Country Manager, The Walt Disney Company: "Sono entusiasta di poter annunciare l'arrivo su Disney+ di un format consolidato e amato come'sTalent, un tassello che si aggiunge alla ...A febbraio 2019 è semifinalistanel programma televisivo ''sTalent'. Ad agosto 2019 riceve il Premio "Arte in Movimento" sezione "Best talent, musica Jazz" organizzato dall'associazione ... Italia's Got Talent arriva su Disney+ È ufficiale, dalla prossima edizione Italia’s Got Talent approderà al mondo dello streaming. A darne notizia è Fremantle che produce il format, dopo l’accordo raggiunto con Disney+, che ospiterà tutti ...Dopo il grande successo del 2015, torna per la seconda volta in tour in Italia dal 20 gennaio, per Duncan Eventi, la celebre Duke Ellington Orchestra, la storica orchestra nata nel 1923 che ha calcato ...