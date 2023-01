Iss | una nuova navetta Soyuz per soccorrere gli astronauti bloccati - Esteri - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Le agenzie spaziali americana e russa hanno annunciato la prima missione di soccorso nello spazio per riportare sulla Terra Dimitri Petelin, Sergey Prokopyev e Frank ...... specidicando che i tre cosmonauti erano arrivati con la Soyuz MS - 22, ora agganciata allae dalla quale a metà dicembre era stata rilevataperdita di liquido refrigerante . Quest'ultima ... Iss: una nuova navetta Soyuz per soccorrere gli astronauti bloccati Le agenzie spaziali americana e russa hanno annunciato la prima missione di soccorso nello spazio per riportare sulla Terra Dimitri Petelin, Sergey Prokopyev e Frank Rubio ...Sarà la prima missione di soccorso spaziale. La Russia invierà una nuova navetta Soyuz MS-23 senza equipaggio il prossimo 20 febbraio per riportare sulla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale ( ...