Ispettore polizia condannato in appello per eccesso difesa

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) I giudici didi Palermo della Terza Sezione penale presieduta da Giuseppina Cipolla hannoal pagamento di un’ammenda di mille euro l’del commissariato Zisa Tonino Prontera accusato di avere aggredito una donna che si era presentata negli uffici diper fare una denuncia provocandole la frattura di una spalla. In primo grado il poliziotto era statoa un anno e mezzo pena sospesa con l’accusa di lesioni dolose. Adesso il reato è stato derubricato da lesioni dolose in lesioni colpose perdi. Nel corso del dibattimento è stato dimostrato dall’avvocato di Prontera Mattia Fucarino che l’disi è difeso dalla donna che doveva presentare denuncia. La vicenda ...

