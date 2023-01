Isotta Fraschini non parteciperà al WEC 2023

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Un no che brucia. 'Milano è dispiaciuta della decisione del comitato di selezione WEC di non autorizzare la sua partecipazione al Campionato del Mondo Costruttori Hypercar. La ...

Motorsport.com Svizzera

Un no che brucia. 'Milano è dispiaciuta della decisione del comitato di selezione WEC di non autorizzare la sua partecipazione al Campionato del Mondo Costruttori Hypercar 2023. La decisione, che l'...Sull'area exdialogheranno tra gli altri gli architetti Cino Zucchi e Giancarlo Consonni e il manager Beppe Gorla , proprietario dell'area. Per il progetto #Vivibusto2030 parlerà ... WEC | Isotta Fraschini esclusa: "Delusione che ci stimola di più" Il Comitato di Selezione non ha accettato la domanda di iscrizione alla stagione 2023 della Tipo 6 LMH-C che la Casa milanese vuole far esordire quest'anno in collaborazione con Michelotto e Vector Sp ...Vector Sport tornerà nel FIA WEC nel 2023 nella classe LMP2, ma stamattina il team ha chiarito che la loro partnership con la nuova ...