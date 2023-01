Iscrizioni a scuola fino al 30 gennaio | alla Veneziano-Novelli uno sportello per i genitori

ilmessaggero.it

...un piacere per noi - riferisce il presidente Confcommercio Danilo Rinaudo " collaborare con l'ASDdel Cammino Fitwalking Italia e le associazioni che prendono parte alla raccolta, ...Cerveteri: è tempo die il 'G. Cena' apre le sue porte ai futuri alunni - È tempo di, per tutti i gradi, sul territorio e al Giovanni Cena per rendere la scelta del futuro istituto scolastico più certa che mai hanno deciso di aprire le porte dell'istituto ai ... Scuola, iscrizioni partite: raddoppiano le classi con la Maturità in 4 anni. Come funzionano “Studiamo in Libertà. A scuola è meglio” è il motto scelto per le iniziative di orientamento in entrata e di presentazione dell’offerta formativa ...Il CCNI sulla mobilità dovrà essere riscritto, fermo restando quanto disposto per l’a.s. 2022/23 in base alle disposizioni in esso presenti. Chi non potrà presentare domanda di trasferimento e/o passa ...