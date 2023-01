Iran | proteste davanti all' ambasciata francese contro le nuove vignette di Charlie Hebdo

Sky Tg24

Decine di iraniani, alcuni dei quali studenti di un seminario religioso, manifestano davanti all'ambasciata francese a Teheran, in, protestando contro le nuove vignette satiriche del settimanale satirico francese Charlie Hebdo, in cui viene rappresentato il leader supremo della repubblica islamica, l'Ayatollah Ali Khamenei. ...Sono 88 i giornalisti arrestati indopo il 16 settembre, quando sono iniziate leanti governative ancora in corso, esplose in seguito alla morte della 22enne Mahsa Amini che ha perso la ... Proteste Iran, ong: "Oltre 100 manifestanti rischiano la condanna a morte" Decine di iraniani, alcuni dei quali studenti di un seminario religioso, manifestano davanti all'ambasciata francese a Teheran, in Iran, ...Iran al bivio. Sono giovani, ragazze e ragazzi, che si battono per la libertà contro un regime teocratico-militare che pur di mantenersi al potere spara sui manifestanti ...