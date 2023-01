Iran | proteste davanti all’ambasciata francese a Teheran contro le nuove vignette di Charlie Hebdo – Video

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Decine diiani, alcuni dei quali studenti di un seminario religioso, hanno manifestato, in, protestandolesatiriche del settimanale satirico, in cui viene rappresentato il leader supremo della repubblica islamica, l’Ayatollah Ali Khamenei. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Partecipano molte celebrità del ciname e della tv: ecco chi sono Gli attori di Hollywood manifestano la propria contrarietà alla repressione dellein. Dal premio Oscar Cate Blanchett a ...Ritengo che oggi, dopo quattro mesi die una rivoluzione in, le persone abbiano una comprensione molto più accentuata della ferocia del regime e questo processo accenderà anche i ... Proteste Iran, ong: "Oltre 100 manifestanti rischiano la condanna a morte" Decine di iraniani, alcuni dei quali studenti di un seminario religioso, manifestano davanti all'ambasciata francese a Teheran, in Iran, ...Iran al bivio. Sono giovani, ragazze e ragazzi, che si battono per la libertà contro un regime teocratico-militare che pur di mantenersi al potere spara sui manifestanti ...