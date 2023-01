Iran | nuove esecuzioni | a rischio 109 manifestanti

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La giustizia non si fa attraverso un cappio. Inperò proseguono ledeiche hanno partecipato alle proteste degli ultimi quattro mesi. Tra di loro, lancia l’allarmeHuman Rights, ci sono anche minorenni. L’esecuzione è utilizzata come repressione politica per instillare la paura tra ie mettere fine alle proteste, scrive Amnesty International denunciando l’uso della condanna a morte fin dallo scorso 8 dicembre 2022. Le condanne secondo la legge sono già state emesse, ma non è così che si fa giustizia, grida il popolo. La ministra degli esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha richiesto nuovamente la convocazione dell’ambasciatoreiano a Berlino per discutere della repressione e dell’oppressione del popoloiano e ...

Agenzia ANSA

Estenderemo le sanzioni a coloro che sostengono militarmente la guerra della Russia, come la Bielorussia o l'e ci faremo avanti consanzioni contro la Bielorussia, rispondendo al ruolo ...Per decenni la scuola mostrò le sue lacune democratiche nel preparare leclassi dirigenti ma ... "Solo le donne si oppongono al regime teocratico dell'"; "Solo la forza degli U. S. A. può ... Iran: nuove condanne a morte, il carcere per un noto calciatore Le donne in Iran dovranno continuare a coprirsi il capo. La Magistratura ha ribadito l'ordine alla polizia di «punire con durezza e arrestare chi non rispetta la legge» sull'hijab obbligatorio in pub ...Il comandante dei Guardiani della rivoluzione iraniana, il generale Hossein Salami, ha minacciato la redazione del settimanale francese Charlie Hebdo per le ...