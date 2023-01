Iran | Mattarella riceve il nuovo ambasciatore | “Porre immediatamente fine alle violenze” Tajani | “Moratoria della pena di morte” In Senato un comitato contro la “dittatura sanguinaria”

Adnkronos

...repressione attuata dall'nei confronti dei propri cittadini, scesi in piazza per protestare dopo la morte della giovane donna che non indossava correttamente il velo. Il 16 dicembre ,...... il nuovo A ambasciatore della Repubblica Islamica dell', Mohammad Reza Sabouri. 'Nel breve colloquio - riferisce un comunicato stampa - il Presidenteha espresso la ferma condanna ... Proteste Iran, Mattarella ad ambasciatore: ferma condanna per brutale repressione Prima la condanna da parte dell'Italia, poi la personale indignazione. Ecco cosa ha detto Mattarella sulla repressione e le esecuzioni in Iran."Il rispetto dei partner internazionali trova un limite invalicabile nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo", ha detto il capo dello Stato ...