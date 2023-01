Iran | Mattarella al nuovo ambasciatore | «Indignati per repressione ed esecuzioni | porre immediatamente fine alle violenze»

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il Presidente della Repubblica, Sergioha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, per la presentazione delle Lettere Credenziali, ildella Repubblica Islamica...

il nuovo Ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran, Mohammad Reza Sabouri. 'Nel breve colloquio - riferisce un comunicato stampa - il Presidente ha espresso la ferma condanna per la brutale repressione. Proteste Iran, Mattarella ad ambasciatore: ferma condanna per brutale repressione Prima la condanna da parte dell'Italia, poi la personale indignazione. Ecco cosa ha detto Mattarella sulla repressione e le esecuzioni in Iran."Il rispetto dei partner internazionali trova un limite invalicabile nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo", ha detto il capo dello Stato