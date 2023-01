Iran | l’attivista Sepideh Qolian scrive dal carcere | “Torturata per ore per farmi confessare”

Tag24

... intonano'inno delle donne, del cantante eMehdiu ... si diffonde'idea che un altro modo di vita è possibile. Fino ad ... Tanto che la condizione necessaria per un regime di libertà in...'Il governo dell'- conclude'alto funzionario delle Nazioni ...sta studiando legge in prigione. Nella lettera ... Attivista iraniana in carcere: "Torturata per farmi confessare"