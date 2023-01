Intercettazioni | Nordio insiste | “Costi esorbitanti che sfuggono a ogni forma di controllo Serve fissare un budget annuale per gli uffici giudiziari”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Lehanno “e disomogenei sul territorio nazionale” e un pagamento “che sfugge adipubblico ministero ne dispone quanto vuole. Stiamotuendo tavoli di lavoro per lo meno per rendere omogenee le liquidazioni. E il mio auspicio è che venga affidato agliunche non possa essere superato annualmente“. Lo ha detto rispondendo al question time il ministro della Giustizia, Carlo, sottolineando che nulla cambierà né sul piano della disciplina né su quello deiper leche riguardano mafia e terrorismo. Le...

... per i quali lo stato assume carico di diritti della salute fisica e psichica " ha aggiunto-... Trovo irrazionale che il nostro Stato spenda centinaia di milioni perinutili ......detto i l ministro della Giustizia Carlonel corso del question time alla Camera, sottolineando che nulla cambierà nè sul piano della disciplina nè su quello dei costi per le... Camera: question time con Calderone e Nordio LA DIRETTA Il reato di tortura che “ovviamente rimarrà”. Lo strumento delle intercettazioni che, allo stesso modo, non verrà modificato “per i reati di grave allarme sociale, come mafia e terrorismo”. Il questio ...Milano, 11 gen. (LaPresse) - "È irrazionale la spesa di milioni di euro l'anno per le intercettazioni di fronte al numero di suicidi nelle carceri". Lo ha ...