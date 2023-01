Inter | prestazione da dimenticare il prima possibile

Leggi su intermagazine

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L’batte con non poca fatica il Parma e si qualifica ai quarti di finale della Coppa Italia Un gol di Acerbi nei tempi supplementari, dopo quello quasi al 90esimo di Lautaro Martinez evitano all’e a Simone Inzaghi una cocente eliminazione contro il Parma. Tuttavia ladei nerazzurri è completamente dae da resettare in vista della Supercoppa Italiana, in programma esattamentre tra una settimana. “Ci risiamo con l’bipolare, capace di sconfiggere l’imbattuto Napoli capolista in Serie A — è successo il 4 gennaio, pochi giorni fa – e di soffrire ieri sera negli ottavi di Coppa Italia contro il Parma, squadra di Serie B. Qualificazione ottenuta soltanto ai supplementari, perché i 90 minuti si erano chiusi sull’1-1 e il Parma era stato in vantaggio fino a pochi ...