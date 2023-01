Inter-Parma | Pecchia | “C’è grande dispiacere”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Fabionel post partita di, match degli ottavi di finale della Coppa Italia L’allenatore delFabio, al termine del match perso per 2 a 1 contro l’, e valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sport Mediaset. “C’èper l’applicazione e per lo spirito. Il pareggio subito in quel modo ci ha puniti oltre misura. Fa rabbia perché i ragazzi raccolgono poco per quello che seminano. Abbiamo superato due turni e volevamo fare le nostre cose sapendo di affrontare una squadra di livello. Abbiamo giocato con personalità, qualificarsi sarebbe stato un premio per i ragazzi. Ci avrebbe dato consapevolezza del nostroi ...

Sky Sport

MILANO.batte2 - 1 (0 - 1, 1 - 0) dopo i tempi supplementari e si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia. Incontrerà la vincente di Atalanta - Spezia. Come successo un anno fa contro ...I nerazzurri passano col brivido in rimonta, all'88' Lautaro pareggia il go di Juric, poi Acerbi regala la qualificazione al ... Inter-Parma 2-1 dopo i supplementari: decide un gol di Acerbi MILANO (ITALPRESS) – Deve sudare più del dovuto l’Inter per avere la meglio sul Parma, superato in rimonta per 2-1 ai supplementari. Dopo il vantaggio di marca emiliana firmato da Juric, i campioni in ...Milano, 10 gen. (LaPresse) - L'Inter fatica ma accede ai quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Inzaghi supera in rimonta il Parma (2-1) nel match ...